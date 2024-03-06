Son dakika! Rusya'dan ABD'ye 'nükleer' gözdağı: Savaş çıkar

06 Mart 2024 13:40 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:24

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye ait nükleer silahların Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmasının ülkelerin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyerek tehditkar açıklamalarda bulundu.

Zaharova, kıtadaki diğer ülkelerin de bunu dikkate almak zorunda kalacaklarını vurguladı. Zaharova, ''Bunu anlamak için askeri stratejist olmaya da gerek yok. Bu tür silahlar doğrudan bir tehdit kaynağı teşkil edecek ve doğal olarak ülkemiz ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda tanımlanan meşru hedefler listesine kaçınılmaz olarak dahil edilecektir. ABD ve uydularının da tam olarak buna zorladığını anlıyoruz'' dedi.

Zaharova açıklamasının devamında ise tehditlere devam etti ve "Moskova ne NATO ne ABD ne de Ukrayna ile çatışma istemiyor. Ancak bize yönelik yapılan tehditler cevapsız kalmayacaktır" dedi.

KREMLİN'DEN ABD'YE SUÇLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada ise ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmakla suçlandı. Açıklamada, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeyeceği bilgisi de verildi.

Açıklamada ayrıca askeri operasyonun bir parçası olarak Amerikan yapımı tank ve uçakların savaş alanında imha edilmeye devam edileceği de belirtildi.