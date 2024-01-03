Son dakika! Tokyo'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı

03 Ocak 2024 18:07 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:49

Japonya depremin ardından Tokyo'da tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı haberiyle bir şok daha yaşadı.

Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saat 23.00 civarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı'nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na yaklaştığı esnada çevrede bulunanlara bıçakla saldırdığı bildirildi.

İhbarın üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ise bıçaklı saldırıda yaralananları hastaneye sevk etti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE

Öte yandan saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.