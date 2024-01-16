Son dakika! Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

16 Ocak 2024 08:48 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:11

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yunanistan'da saat 08:20 sıralarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Depremle ilgili ilk veriler paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin 22.4 kilometre derinlikte olduğunu paylaştı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...