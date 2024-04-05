Son sözleri 'hayır iyiyim' oldu! ABD'de ölümcül iğneyle bir idam daha

05 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:08

Damar yolu sekiz kez bulunamadı! Seri katilin idamı iptal edildi

Damar yolu sekiz kez bulunamadı! Seri katilin idamı iptal edildi

2002'de iki kadını vahşice öldürmekten hüküm giyen idam mahkumu Michael DeWayne Smith, perşembe günü Oklahoma'da idam edilmeden önce kısa ve tüyler ürpertici bir cevap verdi.

Michael DeWayne Smith'in McAlester'daki Oklahoma Eyalet Cezaevinde yerel saatle 10:20'de öldüğü açıklandı. Kurbanların aile üyeleri Phillip Zachary Jr. ve Morgan Miller-Perkins infazı tek yönlü bir camın arkasından izledi.

Başsavcı Gentner Drummond onlar adına bir açıklama okudu. İdam edilmeden önce bir şey söylemek isteyip istemediği sorulduğunda Smith sadece "Hayır, böyle iyiyim" dedi.

ACIMASIZ ÇETE ÜYESİ

Masum olduğunu iddia etmesine rağmen savcılar Smith'i cinayetleri intikam için işleyen acımasız bir çete üyesi olarak resmettiler. The Mirror'ın haberine göre, 40 yaşındaki Janet Moore'u evinde, oğlunun polise nerede olduğunu bildirdiğine inandığı için vurduğunu iddia ettiler.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde savcılar Smith'in A&Z Food Mart'ta tezgahtarlık yapan 22 yaşındaki Sharath Pulluru'yu bir gazete röportajında çetesine saygısızlık ettiğini düşündüğü için dokuz kez ateş ederek öldürdüğünü ve daha sonra çakmak gazıyla kurbanı ateşe verdiğini söyledi.

Kurban Janet Moore'un evi

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"

Geçtiğimiz ay Oklahoma Af ve Şartlı Tahliye Kurulu Smith'e merhamet gösterilmesine 4'e 1 oyla karşı çıktı, yani cezası dışarı çıkma şansı olmaksızın ömür boyu hapse çevrilemedi. Ölüm hücresinden bir videoda Smith kurula şunları söyledi:

"Bu suçları ben işlemedim. Bu insanları ben öldürmedim. Uyuşturucunun etkisindeydim. Tutuklandığımı bile hatırlamıyorum."

Sharath Pulluru'nun öldürüldüğü yer

AVUKATI ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Ayrıca iki kurbanın aileleri için çok üzgün olduğunu söyledi. Smith'in avukatı Mark Henricksen, Smith'in zihinsel engelli olduğunu ve yıllarca ağır uyuşturucu kullanımının durumunu daha da kötüleştirdiğini savundu.

Smith'in yaşamasına ve hayatının geri kalanını hapiste geçirmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Henricksen ayrıca Smith'in polise itirafta bulunduğu sırada PCP kullandığı için sersemlemiş durumda olduğunu ve itirafının önemli bölümlerinin gerçeklerle desteklenmediğini söyledi.