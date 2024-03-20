Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf: Uzun takma tırnaklı bebek dehşete düşürdü

20 Mart 2024 17:13 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:28

X, Facebook, Reddit gibi birçok sosyal medya platformlarında paylaşılan 'takma tırnaklı bebek' fotoğrafı görenleri dehşete düşürdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın gerçek olmadığını photoshoplu olduğunu düşünse de yine de kötü bir örnek olduğunu belirttiler. Sosyal medya kullanıcıları, 'taklitçi annelere' bunu kendi çocukları üzerinde denemeleri için ilham vereceğinden korkuyor.

Bir bebeğin bu takma tırnaklarla gözünü çıkarabilecek kadar tehlikeli olması göz ardı edilirken Reddit'te paylaşan kişi, "Bebeğinizin tırnaklarını yapabilirim. Bilgi için özel mesaj gönderin. Ucuz fiyatlar." notunu düştü.

Reddit kullanıcıları, fotoğrafın altına yüzlerce yorum yaparak bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu açıklamaya çalıştılar. İşte gelen yorumlar:

"Bu tür saçmalıkların sonu kan dökülmesiyle sonuçlanabilir."

"Lütfen bunu yapmayın. Mini pençeleriyle zaten kendilerini yeterince parçalayabiliyorlar''

"Bu çok saçma ama photoshop'a benziyor. Umarım burada bunu yapan kimse yoktur, bu çok tehlikeli."

"Bu çocuğun çok fazla kanaması olabilir. Soldakiler ise çok berbat görünüyor."