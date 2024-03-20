Sosyal mesafe geri geldi! Uzmanlardan yeni salgın alarmı: Kuşlardan uzak durun

20 Mart 2024 13:08 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:09

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İngilizlerin "güvende kalmalarına" yardımcı olmak amacıyla hazırladığı yeni kılavuzda kuş gribinin "insan sağlığı için risk" oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hükümet yetkilileri, insanların güvercin, kuğu ve martı gibi yabani kuşlarla her türlü temastan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ve Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı ile birlikte oluşturulan kılavuz kapsamında, İngilizlerin hayvan dışkılarından ve ölü kuşlardan uzak durmaları da isteniyor.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

İnsanların sosyal mesafeyi her zaman "en az iki metre" tutması dile getiriliyor. Yeni tavsiye, son birkaç yıldır "eşi benzeri görülmemiş" sayıda kuş ve diğer memelileri öldüren kuş gribinin bir sonraki insan salgını olabileceği korkularının ortasında geldi.

Kuş gribi tipik olarak kümes hayvanlarını ve yabani kuşları etkilese de, insanlar da dahil olmak üzere memelilere bulaşabilir. Araştırmalar insanlarda ölüm oranının yüzde 60'a kadar çıkabildiğini göstermektedir.

SON 20 YILDA 461 ÖLÜM

Son 20 yılda en az 882 kişiye kuş gribi bulaşmış ve bunların 461'i hayatını kaybetmiştir. H5N1 olarak bilinen kuş gribinin insandan insana geçebileceğini gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Ancak uzmanlar, mevcut yayılmanın büyüklüğünün virüse mutasyona uğraması için daha fazla fırsat verebileceğinden ve H5N1'in insanlarda daha iyi yayılmasını sağlayabileceğinden korkuyor.