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25 Şubat 2024 16:29 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 17:07

SS Nemesis gemisi bulundu 120 yıllık olağanüstü gizem ortaya çıktı

Newcastle kıyılarından 1904 yılında ayrılmasının ardından gizemli bir şekilde kayıplara karışan gemi SS Nemesis, bulundu. 120 yıllık gizem ise geminin bulunmasının ardından ortaya çıktı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Gemi, Sidney

Bir fırtınada batıp, ortadan kaybolduğuna inanılan SS Nemesis adlı gemi, 2022 yılında şans eseri bulundu. Kayıp kargo konteynerleri aranırken bulunan Nemesis gemisi Sidney'in güneyinde, Kembla kıyılarının açıklarında bulundu. Denizde kaybolan geminin tesadüfen bulunmasıyla beraber 120 yıllık gizem de ortadan kalktı. 

SS Nemesis gemisi bulundu 120 yıllık olağanüstü gizem ortaya çıktı - 1. Resim

Uzmanların, kalıntıları bulunan geminin SS Nemesis olduğundan emin olmaları 2 yıl sürdü. Fakat bu uzun araştırma süreci asırlık gizemin ortaya çıkmasına fayda sağladı. Su altındaki batıktan alınan görüntülerde, geminin ciddi hasar aldığı anlaşıldı. Fırtına esnasında motorun bozulmuş olabileceği, büyük bir dalganın çarptığı sırada ise teknenin cankurtaran filikalarının kullanılamayacak kadar hızlı battığına inanılıyor. 

SS Nemesis gemisi bulundu 120 yıllık olağanüstü gizem ortaya çıktı - 2. Resim

ASIRLIK GİZEM ORTADAN KALKTI

Nemesis'in kaybı, şimdiye kadar 'kalıcı bir gizem' olarak tanımlanıyordu. Fakat modern teknoloji ve tarihi kayıtlar kullanılarak ortak çalışmayla bu olağanüstü gizem ortadan kalktı.

SS Nemesis gemisi bulundu 120 yıllık olağanüstü gizem ortaya çıktı - 3. Resim

Gemideki mürettebatın cansız bedenleri, o dönem geminin kalıntılarıyla beraber Sidney'in güneyindeki Cronulla Plajı'nda karaya vurmuştu. 32 denizci, arkasında 40 çocuk bırakmıştı. Şimdilerde aile üyeleri neler olduğunu öğrenebilecek. 

SS Nemesis gemisi bulundu 120 yıllık olağanüstü gizem ortaya çıktı - 4. Resim

''ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİNDİ''

Denizaltı Profesyonel Denizcilik Hizmetleri'nden Ed Korber, SS Nemesis'i keşfetmekten onur duyduğunu ve bunun gemide birini kaybeden ailelerin acısını hafifletmesini umduğunu söyledi:

''Deniz ve uzaktan kumandalı araç ekibimiz, Heritage NSW'nin bunun gerçekten Nemesis enkazı olduğunu doğrulamasını sağlayan ilk inanılmaz görüntüleri elde etmek için zorlu zorlukların üstesinden geldi.''

SS Nemesis gemisi bulundu 120 yıllık olağanüstü gizem ortaya çıktı - 5. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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