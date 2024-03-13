Su altında 100 gün geçiren eski dalgıç 20 yaş gençleştiğini öne sürdü

13 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:09

Eski donanma dalgıcı olan 56 yaşındaki Dr. Joseph Dituri, geçtiğimiz yıl 1 Mart'ta denizaltında suyun dibinde 100 gün geçirdi. Bu deneyiyle bir rekora imza atan Dituri, su altında gençleştiğini öne sürdü.

Yüksek basınç nedeniyle vücudunun daha önce sahip olduğu kök hücre sayısının 17 katını üretmesine neden olduğunu söyleyen Dituri, aynı zamanda telomerlerin (kromozomların sonunda bulunan ve genellikle yaşlandıkça kısalan DNA yapıları) uzunluğunu da arttırdığını iddia etti.

''SUDAN ÇIKTIĞIMDA BİYOLOJİK YAŞIM 34'TÜ''

WKMG News'e açıklamalarda bulunan eski dalgıç, ''Artık 56 yaşındayım. Biyolojik yaşım 44’tü. Sudan çıktığımda biyolojik yaşım 34’tü. Böylece telomerlerim uzadı. Aslında suyun altındayken gençleştim.'' dedi.

Dr. Dituri, vücudundaki değişiklikleri yüksek basınç nedeniyle "hiperbarik" ortamına bağladı. Hiperbarik ise oksijen tedavisi, basınçlı bir ortamda saf oksijenin solunmasını içeriyor.

Öte yandan Dr. Dituri tarafından 100 günle kırılan rekorda bir önceki gün sayısı 73'tü ve iki öğretmen tarafından 2014 yılında denenmişti.