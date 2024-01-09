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    • 09 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:30

    Suikast şüphelisi uyuşturucu baronu cezaevinden firar etti Ekvador'da olağanüstü hal

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevinden kaçan uyuşturucu baronu Jose Adolfo Macias Villamar'ın ortadan kaybolması ülkeyi alarma geçirdi. Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi, sokağa çıkma yasağı başladı.

    Suikast şüphelisi uyuşturucu baronu cezaevinden firar etti Ekvador&#039;da olağanüstü hal
    Ekvador, Uyuşturucu

    Ekvador'un en büyük uyuşturucu çetesi lideri 'Fito' lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu olduğu Guayaquil'deki cezaevinde kayıplara karıştı. Firar ettiği düşünülen Villamar'ın yakalanması için cezaevi ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Fakat başarılı olunamayınca ülkede alarm durumuna geçildi, 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, ülke genelinde geceleri sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

    Devlet Başkanı Daniel Noboa da, orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirme emri verdi. Noboa, "Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz" dedi.

    Suikast şüphelisi uyuşturucu baronu cezaevinden firar etti Ekvador'da olağanüstü hal

    AYNI ZAMANDA SUİKAST ŞÜPHELİSİ

    Jose Adolfo Macias Villamar 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve cinayet gibi çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi olarak görülen Fito, Ağustos ayında büyük bir operasyonla yüksek güvenlikli La Roca cezaevine nakledilmişti. Örgüt lideri Eylül ayında mahkeme kararıyla Guayaquil'deki bölge hapishanesine geri gönderilmişti.

    Suikast şüphelisi uyuşturucu baronu cezaevinden firar etti Ekvador'da olağanüstü hal

    Villamar’ın lideri olduğu Los Choneros çetesinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve ülkedeki ana hapishaneleri kontrolünde tuttuğu biliniyor.

    Temmuz ayında Guayaquil şehrindeki ülkenin en büyük cezaevi Litoral’de mahkumlar arasında yaşanan kavganın ardından çıkan isyanda 31 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'daki kalabalık cezaevlerinde rakip suç örgütleri arasında çıkan çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla mahkum öldü.

    Haberler>Dünya>Suikast şüphelisi uyuşturucu baronu cezaevinden firar etti Ekvador'da olağanüstü hal
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    ekvadoruyuşturucu
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