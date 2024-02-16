Sunak Gazze'ye yardım akışı için İsrail'e baskı yapıyor

16 Şubat 2024 02:56 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 03:24

İngiltere Başbakanı Sunak, İsraili, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya çağırdı. Sunak, görüşmede Gazze'deki sivil can kayıplarından ve Refah'a olası bir askeri saldırının yaratacağı insani yıkımdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

“İZİN VERİN”

Açıklamada, Gazze'ye daha fazla yardımın girmesinin önemine işaret edilerek, "Başbakan (Sunak), Gazze'deki insani krizin büyüklüğüne vurgu yaparak, İsrail'i Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya ve uluslararası yardımların, İngiltere'nin desteklemeye hazır olduğu Usdud (Aşdod) Limanı üzerinden ulaştırılmasına izin vermeye çağırdı." ifadelerine yer verildi.

“DAHA FAZLA ADIM ATILMALI”

Uluslararası insancıl hukuka uymanın, hastane ve sivil altyapıların korunmasının öneminin de altını çizen Sunak, insani yardım malzemeleri konusundaki kısıtlamaların hafifletilmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini de söyledi.

Netanyahu'yu İngiliz esir yakınlarıyla yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendiren Sunak, Batı Şeria'da gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini de kaydetti.

İngiltere'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineleyen Sunak, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında bir gerginlikten de kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.