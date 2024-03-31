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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 02:01 - Güncelleme : 31 Mart 2024 02:02

Suriye'de bombalı terör saldırısı: 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye&#039;de bombalı terör saldırısı: 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba patladı.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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