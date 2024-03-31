31 Mart 2024 13:21 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:23
Suriye'de bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırı gerçekleşti. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Bombalı terör saldırısı, Kilis'in karşısındaki Azez'de yaşandı. Yerel kaynaklar bir araca yerleştirilen bombanın patladığını, olay sonrası yangın çıktığını aktardı.
Patlamanın yaşandığı yerin, dükkanların bulunduğu hareketli bir sokak olduğu bildirildi.
Bölge, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolünde. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: TGRT Haber