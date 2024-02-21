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21 Şubat 2024 10:47 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 10:57

Suriye'nin başkenti Şam İsrail'in bombardımanı altında!

İsrail'e ait çok sayıda füze Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. Suriye Devlet Medyası, şehrin bombardıman altında olduğunu duyurdu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Reuters
Suriye, İsrail

Suriye Devlet Medyası (SANA) bugün yaptığı açıklama ile İsrail tarafından ateşlenen füzelerin başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu. Haber ajansı Şam'ın Kafr Soussa ilçesinde çok sayıda füzenin şehri bombaladığını bildirdi.

Suriye'nin başkenti Şam İsrail'in bombardımanı altında! - 1. Resim

Bölgenin birçok güvenlik teşkilatına ev sahipliği yaptığı biliniyor. Kafr Soussa, şubat 2023'te İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü İsrail saldırısında da hedef alınmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam İsrail'in bombardımanı altında! - 1. Resim

Yıkımın boyutları henüz belirsizliğini koruyor.

İDLİB DE VURULDU

Öte yandan dün gece de Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir köye karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Afes köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Reuters
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