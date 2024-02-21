Suriye'nin başkenti Şam İsrail'in bombardımanı altında!

21 Şubat 2024 10:47 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 10:57

Suriye Devlet Medyası (SANA) bugün yaptığı açıklama ile İsrail tarafından ateşlenen füzelerin başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu. Haber ajansı Şam'ın Kafr Soussa ilçesinde çok sayıda füzenin şehri bombaladığını bildirdi.

Bölgenin birçok güvenlik teşkilatına ev sahipliği yaptığı biliniyor. Kafr Soussa, şubat 2023'te İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü İsrail saldırısında da hedef alınmıştı.

Yıkımın boyutları henüz belirsizliğini koruyor.

İDLİB DE VURULDU

Öte yandan dün gece de Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir köye karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Afes köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.