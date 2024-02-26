Suudi Arabistan Prensi Bin Selman ile Johnny Depp'in '7 basamaklı' arkadaşlığı

26 Şubat 2024 09:49 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:18

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son zamanlarda aldığı kararlar dünyada yankılanırken, ünlü oyuncu Johnny Depp ile arkadaşlığı da dikkat çekti. Hatta Depp'in rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan Kültür Elçisi olabileceği iddia edildi.

Popüler dergi Vanity Fair, ikili arasındaki dostluğu yazdı. Suudi Arabistan'da son 1 yıl içinde 7 haftadan fazla süre geçiren dünyaca ünlü oyuncu, kraliyet saraylarında kaldı, ülkeyi yatlarla, helikopterlerle gezdi. Hatta Depp, Londra'daki konserine, Prens Selman'ın özel helikopteriyle gitti ve geri döndü.

İkilinin Suudi Arabistan'ın Kültür Bakanı olan, Muhammed bin Selman'ın kuzeni Prens Badr bin Farhan Al Saud aracılığıyla tanıştığı ve güçlü bir dostluk kurdukları belirtildi. Hatta Depp, Selman'a o kadar yakın ki Cemal Kaşıkçı olayına dair soru bile sordu.

''CEMAL KAŞIKÇI'YA NE OLDU?''

İddialara göre, Johnny Depp, Prens Selman'a "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu" sordu. Selman ise Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın düşmanlarıyla birlikte çalışan bir casus olduğunu söyledi. Kaşıkçı için sadece gözaltı emri verdiğini fakat bu talimatın Kaşıkçı'nın öldürülmesi halinde kendisinin mutlu olacağına inanan bazı Suudi yetkililer tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti. Prens Selman, cinayet emri vermediğini fakat sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Dergiye açıklamalarda bulunan Johnny Depp ise Suudi Arabistan hakkında önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadığını şimdilerde ''kültürel devrimi birinci elden tecrübe ettiğini'' söyledi.

''KÜLTÜREL RÖNESANS'' İÇİN 7 BASAMAKLI SÖZLEŞME

Johhny Depp'in, Suudi Arabistan'ın 'kültürel rönesansını' tanıtmak amacaıyla 7 basamaklı bir sözleşme üzerine düşündüğü öne sürüldü.

Suudi Arabistan, son zamanlarda 'Vizyon 2030' hedefleri kapsamında birçok yeniliğe imza attı. Madencilikten gayrimenkule, spordan turizme kadar pek çok alanda yüklü yatırımların yanı sıra kadın hakları konusunda da ilerlemeler yaşandı.