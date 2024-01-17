Suudi Arabistan'dan İsrail'i tanımak için iki devletli çözüm şartı

17 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:39

İsveçre'nin Davos şehrinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), kapsamında 'Güvensiz bir Dünyanın Güvenliği' başlıklı panelde WEF Başkanı Borge Brende'nin sorularını Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan cevapladı. Prens Faysal, İsrail-Hamas savaşına değindiği konuşmasında iki devletli çözümle anlaşma sağlanırsa Tel Aviv yönetimini tanıyabileceklerini söyledi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığı habere göre, Suudi Bakan, Filistin ihtilafının çözülmesinden sonra, geniş bir anlaşma çerçevesinde Riyad ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik müzakerelerin tamamlanıp tamamlanmayacağına dair soruya “Elbette" cevabını verdi.

''KIZILDENİZ'DE GERİLİM AZALMALI''

Suudi Dışişleri Bakanı Ferhan ayrıca, Kızıldeniz'de ve genel olarak bölgede gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı. Kızıldeniz'deki gerilimi azaltmanın bir öncelik olduğunu beliren Bakan Ferhan "Gazze'deki savaş tüm bölgeyi büyük tehlikelere sürüklüyor. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerekiyor. İsrail'den savaşı ve gerilimi durdurma yönünde bir işaret görmüyoruz... Önceliğimiz gerilimin azaltılmasına yönelik bir yol bulmaktır ve bu da Gazze'deki savaşın durdurulmasına bağlıdır” dedi.

Suudi Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşı durdurmak için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN-İSRAİL NORMALLEŞME SÜRECİ

İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak ABD yönetimi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Riyad ve Tel Aviv arasında da benzer anlaşma için arabuluculuk yürütüyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin "olumlu mesajlar" vermişti.

Bin Selman, Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti.

Netanyahu da BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti.

Suudi Arabistan'ın, Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri de eylülde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubunu sunmuştu.

Büyükelçi'nin ziyareti, "Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine ilk resmi ziyaret" olarak kayıtlara geçmişti.