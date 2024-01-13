Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama

13 Ocak 2024 23:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 23:53

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Otake Yanardağı'nda yerel saatle 00.22'de patlama yaşandı.

Volkanik hareketlilik uyarı seviyesi "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildi.

Japon Devlet Televizyonunun (NHK) yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Nüfusu 100'den az olan volkanik özellikli Suwanose Adası, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.