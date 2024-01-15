Taliban'dan ilginç askeri geçit töreni: Dev lastiklerin üzerinde yürüdüler

15 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:47

Taliban yönetimindeki Afganistan'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Taliban güçleri askeri geçit töreni düzenledi. Dev lastikler üzerinde yürüyen taliban güçlerinin ilginç askeri geçit görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

KÖTÜ BAŞÖRTÜSÜ TAKTIKLARI İÇİN TUTUKLANDILAR

Öte yandan Afganistan'da Ahlak ve Fazilet Bakanlığı, başkent Kabil'de bazı kadınların 'kötü başörtüsü' taktıkları gerekçesiyle tutukladığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Abdul Ghafar Farooq, "Bunlar İslam toplumunda kötü tesettürü yayan birkaç sınırlı kadın. İslami değerleri ve ritüelleri ihlal ettiler ve toplumu ve diğer saygın kız kardeşleri kötü tesettüre teşvik ettiler." dedi.

Kaç kadının tutuklandığını ya da kötü örtünmenin ne olduğunu söylemeyen Farooq, "Her ilde başörtüsüz dolaşanlar tutuklanacak" diye uyardı.

Kadınların üç gün önce tutuklandığını belirten Farooq, polisin, konuyu adli makamlara havale edeceğini ya da onların kefaletle serbest bırakılacağını kaydetti.

Farooq, bakanlığın yaklaşık iki buçuk yıldır başkentte ve vilayetlerde kadınların doğru şekilde başörtüsü takmadığına dair şikayetler duyduğunu söyledi.