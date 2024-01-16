Tam 97 boş kovan... Yunan mafya lideri kiralık katiller tarafından infaz edildi

16 Ocak 2024 09:31 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:36

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan olay, kan dondurdu. Yunan yeraltı dünyasının tanınan ismi Vangjelis Zabunis, zırhlı aracına bindiği sırada korkunç bir saldırıya uğradı.

Akaryakıt ve alkol kaçakçılığı yapan Zabunis, aracına bindiği anda 3 şüpheli 2 kalaşnikof ve 1 tabancayla mafya liderine adeta kurşun yağdırdı.

Olay yerinde tam 97 boş kovan bulunurken saldırıda kullanılan silahlar da saldırganlara ait araçta bulundu.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

44 yaşındaki Vangjelis Zabunis'un daha önce de suikaste uğradığı ama silah tutukluk yaptığı için kurtulduğu öğrenildi. Zabunis, diğer çetelere yönelik saldırılarıyla biliniyor.

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