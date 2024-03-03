Tayland Krallığı'nda büyük kriz: Ya tahtı seçecek ya da Amerikalı eşini

03 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 03 Mart 2024 10:39

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un oğlu Vacharaesorn Vivacharawongse, monarşinin tartışılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledikten yaklaşık 6 ay sonra bir kere daha dünyada gündem oldu.

ABD merkezli Daily Beast haber sitesi, Kral'ın en büyük oğlunun tahtı devralmasının önünde gizlice evlendiği Amerikalı eşi Elisa Garafano'nun büyük bir engel oluşturduğunu bildirdi.

Bu engel, New York eyaletinin White Plains kentinde memurluk yapan Garafano'ya özgü değil zira Tayland yasalarına göre hükümdarın bir yabancıyla evlenmesi yasak.

Daily Beast haber sitesi, Vach diye de bilinen Vacharaesorn Vivacharawongse'nin uzun süredir babasından uzak durduğunu ancak taht için adı geçen en güçlü ismin de o olduğunu 1 Mart tarihli haberde yazdı. Vach'ın birlikte iki çocuk sahibi oldukları eşinden ayrılmayı düşündüğü ve bu sayede tahtı devralmakta sorun yaşamayacağı da bildirildi.

AMERİKALI GELİN KRALİYET AİLESİNE GİRMEK İSTİYOR

Daily Beast'in kaynakları, boşanma davası açan Garafano'nun diğer yandan da arkadaşlarına çocuklarıyla birlikte kraliyet ailesine girmek istediğini söylediğini aktardı. Amerikalı kadının boşanma sürecini durdurduğu da öne sürüldü.

42 yaşındaki avukat Vach'ın da iki arada kaldığı zira hem tahta çıkmak istediği için bu birlikteliği gizlediği hem de evliliğine ve çocuklarına bağlılığını sürdürdüğü iddia edildi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2016'da 64 yaşındayken tahta çıkmıştı. Vach'ın annesi olan ikinci eşi Sujarinee Vivacharawongse'dense 1996'da boşanmıştı. Eski bir aktris olan eşinden 4 oğlu var.

Vivacharawongse'yse çocuklarıyla birlikte ülke dışına taşınmıştı. En küçük kızları Sirivannavari Nariratana kraliyet ailesine kabul edilerek Prenses unvanını alsa da erkek çocukların resmi titrleri yok.

KRAL HENÜZ KARARINI VERMEDİ