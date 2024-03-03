Tayland Krallığı'nda büyük kriz: Ya tahtı seçecek ya da Amerikalı eşini
Tayland'da veliahtlar arasında en favori görülen, kralın oğlu Vacharaesorn Vivacharawongse, tahta uzanan yolunda büyük engele takılmış olabilir. Kaynaklardan biri "Veliahtlık mücadelesine girince evliliğini gizlemeye çalışıp insanlara boşandığını söylemeye başladı" dedi
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un oğlu Vacharaesorn Vivacharawongse, monarşinin tartışılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledikten yaklaşık 6 ay sonra bir kere daha dünyada gündem oldu.
ABD merkezli Daily Beast haber sitesi, Kral'ın en büyük oğlunun tahtı devralmasının önünde gizlice evlendiği Amerikalı eşi Elisa Garafano'nun büyük bir engel oluşturduğunu bildirdi.
Bu engel, New York eyaletinin White Plains kentinde memurluk yapan Garafano'ya özgü değil zira Tayland yasalarına göre hükümdarın bir yabancıyla evlenmesi yasak.
Daily Beast haber sitesi, Vach diye de bilinen Vacharaesorn Vivacharawongse'nin uzun süredir babasından uzak durduğunu ancak taht için adı geçen en güçlü ismin de o olduğunu 1 Mart tarihli haberde yazdı. Vach'ın birlikte iki çocuk sahibi oldukları eşinden ayrılmayı düşündüğü ve bu sayede tahtı devralmakta sorun yaşamayacağı da bildirildi.
AMERİKALI GELİN KRALİYET AİLESİNE GİRMEK İSTİYOR
Daily Beast'in kaynakları, boşanma davası açan Garafano'nun diğer yandan da arkadaşlarına çocuklarıyla birlikte kraliyet ailesine girmek istediğini söylediğini aktardı. Amerikalı kadının boşanma sürecini durdurduğu da öne sürüldü.
42 yaşındaki avukat Vach'ın da iki arada kaldığı zira hem tahta çıkmak istediği için bu birlikteliği gizlediği hem de evliliğine ve çocuklarına bağlılığını sürdürdüğü iddia edildi.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2016'da 64 yaşındayken tahta çıkmıştı. Vach'ın annesi olan ikinci eşi Sujarinee Vivacharawongse'dense 1996'da boşanmıştı. Eski bir aktris olan eşinden 4 oğlu var.
Vivacharawongse'yse çocuklarıyla birlikte ülke dışına taşınmıştı. En küçük kızları Sirivannavari Nariratana kraliyet ailesine kabul edilerek Prenses unvanını alsa da erkek çocukların resmi titrleri yok.
KRAL HENÜZ KARARINI VERMEDİ
4 kez evlenen ve 7 çocuğu olan Kral Vajiralongkorn henüz resmi bir varis belirlemedi.
27 yıl sonra geçen sene ülkesine dönen Vach, veliahtlar arasında önde görülüyor. Üç erkek kardeşi olsa da bunlardan Max de Amerikalı bir eşe sahip. Ong diye de bilinen Chakriwat ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. En küçük erkek çocuk Vatchrawee'yse pek şans verilmiyor.
"HERKES BİRBİRİYLE MAKUL ŞEKİLDE KONUŞABİLMELİ"
Vach, eylülde New York'ta düzenlenen ve Tayland'daki "krala ihanet yasası" kapsamında haklarında hukuki işlem başlatılanların fotoğraflarının yer aldığı bir sergiye katıldıktan sonra Facebook hesabından açıklama yapmış ve monarşinin tartışılmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti:
"Monarşiyi seviyor ve ona değer veriyorum. Fakat bilgi sahibi olmanın, hiçbir şey bilmemekten daha iyi olduğuna inanıyorum. Herkesin kendi deneyimlerine dayanan şahsi görüşleri vardır. Onları dinlememek, görüşlerini ya da fikirlerini ortadan kaldırmaz. Onlarla aynı fikirde olup olmamanız başka bir mesele. Fakat herkes birbiriyle makul şekilde konuşabilmeli."
Tayland'daki "krala ihanet yasası" kapsamında suçlu bulunanlar 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
2020'de ülkede binlerce demokrasi yanlısı protestosu, siyaset ve toplum üzerindeki monarşi ve ordu vesayetine karşı sokaklara dökülmüştü.