Tgrt Haber
17 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:05

Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü var

Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Tayland&#039;da havai fişek fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü var
Tayland, Patlama

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi. Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALDE

Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Haberler>Dünya>Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü var
taylandpatlama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...