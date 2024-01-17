Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü var

17 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:05

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi. Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALDE

Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.