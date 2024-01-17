17 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:05
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü var
Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi. Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
FABRİKA KULLANILAMAZ HALDE
Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.