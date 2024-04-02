Tayvan maketi ortalığı karıştırdı: Çin işgale hazırlanıyor

02 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:39

Rus lider Putin'in savaş fabrikalarına saldırı: Yaralılar var

Rus lider Putin'in savaş fabrikalarına saldırı: Yaralılar var

Fransa'nın kamu yayıncı France 24, Çin'in Tayvan Devlet Başkanlığı binasının bir maketini yaptığını ortaya çıkardı. Maketin görüntülerini ise Tayvanlı veri analisti Joseph Wen, sosyal medyada paylaştı.

Tayvan medyasından Taiwan News, "Çin işgale hazırlanmak için Taipei maketi oluşturdu" başlığıyla haberi servis etti. France 24 ise maketin görüntülerini doğruladı.

ABD merkezli veri firması Force Analysis'ten Sim Tack, Çin'in başkenti Pekin'e yaklaşık 1200 kilometre uzaklıktaki maketin inşasının Mart 2021'de başladığını ve bir yılda tamamlandığını söyledi.

MAKETTE DEVLET KURUMLARINA AİT BİRÇOK YAPI VAR

France 24, maketteki yapıların ve sokakların, Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Zhongzheng Bölgesi'nde yer alan Bo'ai Özel Bölgesi'ndekilere benzediğine dikkat çekti. Giriş çıkışların denetlendiği bu alanda Devlet Başkanlığı binası dahil önemli devlet kurumlarına ait birçok yapı var.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Juo-cheng, geçen hafta maket görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada "Çin ordusunun bu tür bir replika maketler üretmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Haberde, Çin'in 2015'te de benzer bir maket oluşturduğuna işaret edildi. Tayvan Devlet Başkanlığı binasının maketi, yine İç Moğolistan'da inşa edilmişti.

''PSİKOLOJİK SAVAŞ PROPAGANDASI''

Birleşik Krallık-İtalya ortaklığındaki kâr amacı gütmeyen düşünce kuruluşu Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Ekibi'nden Ho Ting Hung, Pekin yönetiminin replikaları "psikolojik savaş propagandası" olarak kullandığını savundu.