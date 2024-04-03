Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

03 Nisan 2024 05:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 06:18

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk gelen haberlere göre bölgedeki bazı binalar yıkılırken "tsunami" uyarısı verildi. Bölgeden ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi yok.

İşte felaket bölgesinden dakika dakika gelişmeler...

03.04.2024 05:40

ARKA ARKAYA ARTÇILAR!

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 20 km derinlikte gerçekleşen depremin ardından 6,4, 4.4, 5.7 ve 5.2 büyüklüğünde dört büyük artçı görüldüğünü bildirdi.

03.04.2024 05:12

JAPONYA VE FİLİPİNLER TEYAKKUZDA

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.

Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.

03.04.2024 05:02

OTOYOL ÇÖKTÜ, ELEKTRİK KESİLDİ

USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.

Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

03.04.2024 04:54

TSUNAMİ UYARISI

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi. Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgalar ulaşabilir.

03.04.2024 04:30

TAYVAN 7,4 İLE SARSILDI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yer: Tayvan