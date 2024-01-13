Tayvan'da seçim öncesi Çin'e ait yüksek irtifa balonları görüldü

13 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:46

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bugün sabah saatlerinde kadar adanın kuzeyinde ve güneyinde 2 yüksek irtifa balonu tespit edildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizginin" ötesine uçan balonlardan biri doğuya yönelerek adanın üzerinden, diğeri kuzey açıklarından geçti. Bakanlık, ayrıca bugün sabahtan itibaren Çin ordusuna ait 8 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan'daki seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının ada çevresindeki uçuşlarının arttığı gözleniyor.

HER GÜN EN AZ BİR ÇİN BALONU RAPOR EDİLDİ

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 37'ye ulaştı. Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşlar, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama çabasına hız verdiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Balonların faaliyetinin artması, Pekin'in, seçim sürecinde ada halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylemi olarak da değerlendiriliyor.

1949'DAN BU YANA FİİLİ BAĞIMSIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı yanıtını veriyor.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, adanın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.