TB2 korkusu 3 ülkeye adeta ittifak kurdurdu: Yunanistan'ın endişesi basına böyle yansıdı

18 Şubat 2024 12:47 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 12:52

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan aldığı 44 günlük savaşın önemli sembollerinden biri haline gelerek dünyada kendinden söz ettiren Bayraktar TB2, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte başarısını taçlandırdı.

Birçok ülke bu başarı sonrası Türk İHA ve SİHA'larını satın almak için adeta sıraya girerken Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinden dikkat çeken bir haber geldi. Komşu basınına göre, üç ülke adeta Türkiye'ye karşı birleşti.

TB2'NİN SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Kathimerini'de yer alan habere göre, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), TB2'nin satışını engellemek için kollarını sıvadı.

Söz konusu habere göre, bu ülkelerden Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin alımına veto geldi.

Yunan gazete, "Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik AB fonları tarafından finanse edilmesi amaçlanan Türkiye'den büyük bir siparişin hazırlanmakta olduğuna dair uzun süredir işaretler vardı" başlığıyla okuyucularına servis ettiği haberinde, Fransa ve GKRY'nin buna ilk fırsatta karşı çıktığını, Atina'nın da bu iki ülkeyi desteklediğini yazdı.

"PENCERE AÇMAK İSTEMİYORLAR"

Adının gizli kalması şartıyla gazeteye konuşan bir kaynak Atina'nın tutumu için şu değerlendirmede bulundu;

"Yunanistan özerk bir Avrupa savunmasından ve Avrupa savunma sanayisinin gelişimini vurgulayacak bir politikadan yanadır." Aynı kaynak Fransa'nın ana motivasyonunu "kendilerininkiyle rekabet eden silah sistemlerine pencere açmak istemiyorlar" şeklinde özetledi.

Yunanistan ise vergi mükelleflerinin parasının Türk savunma sanayisine destek olmasını istemediklerinin altını çizdi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) tipi insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı ise şu şekilde;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;