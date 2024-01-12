Tel Aviv şartları 'kabul edilemez' buldu! İsrail, Katar'ın rehine takası anlaşmasını reddetti

12 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:01

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 98. günde de devam ederken Tel Aviv yönetimi, arabulucu Katar'ın son teklifini reddetti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Katarlı arabulucular Gazze'deki çatışmaların durdurulması ve Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını teklif etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir araya gelen İsrailli bakanlar, ordu ve istihbarat yetkilileri Katar'ın teklifini kabul etmedi. İsrail'in savaş kabinesi, çatışmaların sona erdilirilmesi ve birliklerin Gazze'den tamamen çekilmesi gibi şartları 'kabul edilemez' buldu.

BIDEN'IN BASKILARI YENİ ANLAŞMA TEKLİFİNİ DOĞURDU

İsrailli siyasi uzmanlar, son rehine anlaşması planının ABD Başkanı Joe Biden'dan gelen baskıların sonucunda şekillendiğini düşündüklerini belirttiler.

ABD Başkanı, son günlerde Ortadoğu danışmanı Brett McGurk'u Doha'ya göndermişti. McGurk, kasım ve aralıkta gerçekleşen rehine değişiminde de rol oynayan isimlerden biriydi. Bu hafta, Gazze'deki 136 rehinenin aileleri Katarlı yetkililerle bir araya gelerek arabuluculuk çabalarının yoğunlaştırılmasını talep etmişti.

TEKLİFTEKİ SÜRGÜN DETAYI

İsrail'in reddettiği teklif, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılmasını, eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini kapsıyordu. Ayrıca aralarında Yahya Sinwar ve Muhammed Deif'in de bulunduğu Hamas liderlerinin başka ülkelerde sürgüne gönderilmesi talep edilmişti.

HAMAS LİDERLERİNİN TEKLİFİ KABUL EDİP ETMEDİĞİ BİLİNMİYOR

İsrail basınında yer alan haberlerde, Katar'ın arabuluculuk çabalarını Doha'da yaşayan Hamas lideri İsmail Haniye üzerinden yürüttüğü, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinwar'la iletişimin bulunmadığı öne sürüldü. Sinwar'ın örgüt üzerindeki kontrolünden vazgeçip yurt dışında sürgüne gitmeyi kabul edip etmediğiyse bilinmiyor.

Öte yandan Gazze'de olduğu düşünülen 136 İsrailli rehinenin durumlarına ilişkin de net bir bilgi bulunmuyor. Bu isimlerden bazılarının hayatını kaybetmiş, bazılarının da yaralı olabileceği düşünülüyor.