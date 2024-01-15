Tel Aviv'de 3 ayrı noktada araçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

15 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:53

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'da zulüm devam ederken Tel Aviv'de araçlı saldırı gerçekleştirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıların tek araçla mı yoksa ayrı araçlarla mı yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

''EVLERDE KALIN'' UYARISI

Ra'anana Belediye Başkanı Chaim Broyde de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU, İSRAİLLİ SİVİLİ 'YANLIŞLIKLA' ÖLDÜRDÜ

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze Şeridi sınırını geçen İsrailli bir sivili, 'silahlı Filistinli' zannederek öldürdü. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, 29 yaşındaki İsrailli Efiyahu Muri, 7 Ekim'den yaklaşık 2 hafta sonra bilinmeyen bir nedenle Gazze sınırını geçti.

Yakınları, Muri'ye ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Muri'nin sınırın Gazze tarafında "silahlı Filistinli" zannedilerek İsrail ordusuna ait SİHA saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

SİHA 'TERÖRİST' OLARAK TANIMLADI, SALDIRDI

Gazeteye konuşan Dagnit, kardeşi Muri'nin 23 Ekim'de aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Dagnit, annesinin ilk başlarda kardeşini bir arkadaşının evine gitmiş olabileceğini düşündüğünü ancak daha sonra polise başvurduklarını dile getirdi.

Dagnit, "Kardeşim sınırdan geri dönmeye ve çitlere yaklaşmaya karar verdiğinde yanlışlıkla 'terörist' olarak tanımlandı ve bir SİHA saldırısında öldürüldü." dedi.

İsrail ordusu Haaretz'in başvurusu üzerine Muri'nin bir SİHA saldırısında öldürüldüğünü doğrularken, şu ana kadar İsrailli yetkililerin aileyle iletişime geçmediğine işaret edildi.