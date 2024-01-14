Tel Aviv’de Netanyahu'ya şok: Sen suçlusun!

14 Ocak 2024 00:17 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 00:17

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda 99 gün geride kaldı. Bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli katledilirken, İsrail ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri düzenlenmeye devam ederken, İsrail’de ise Gazze Şeridi’nde esir olarak tutulanların aileleri gösteriler düzenliyor. Başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı'nda toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi seçim çağrısı yaptı.

''NETANYAHU GİTMELİ''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya büyük tepki gösteren kalabalık, "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun”, “Netanyahu gitmeli”, “İsrail Devleti yeniden doğmalı” sloganları attı.