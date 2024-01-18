Tel Aviv'den çalınan Picasso ve Chagall tabloları Belçika'dan çıktı

18 Ocak 2024 10:51 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:51

Tel Aviv'de yaşayan bir sanat koleksiyoncusunun arşivinde bulunan Pablo Picasso ve Marc Chagall tabloları 2010 yılında çalındı. 900 bin dolar değerindeki Picasso'nun "Tête" ve Chagall'ın "L'homme en prière" tabloları 14 yılın ardından Belçika'dan çıktı.

Belçika'nın en eski kentlerinden biri olan Anvers'te polis, bir Belçika vatandaşının birkaç ay önce kendileriyle iletişime geçerek şüphelinin tabloları satmaya çalıştığını söylediğini, bunun üzerine ekiplerin hırsızı takibe aldığı bildirdi.



Picasso'nun "Tête" tablosu

Anvers'te dün düzenlenen baskında tabloların, bir binanın bodrum katında hiç zarar görmemiş şekilde depolandığı ortaya çıktı.



Marc Chagall'ın "L'homme en prière" tablosu

Savcılıktan yapılan açıklamada hırsızın tabloları çaldığını kabul ettiği bildirilirken, tutuklanan suçlunun kimliği paylaşılmadı. Şüpheli, tabloları yıllarca nerede sakladığına dair bilgi vermeyi de reddetti.

İsrail'deki hırsızlık olayında 680 bin dolar değerinde mücevher de çalınmıştı. Polis bunların yerinin tespit edilemediğini aktardı.