Terör saldırısı akıllara o sahneyi getirdi! Call of Duty gerçek oldu

24 Mart 2024 18:33 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:34

22 Mart akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda silahlı terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 137 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından dünyaca ünlü oyun stüdyosu Activision'ın yine dünyaca ünlü bilgisayar oyunu markası olan Call of Duty'de sosyal medyanın gündemine oturdu.

OYUNUN O BÖLÜMÜ ADETA SALDIRIYI ANLATIYOR

Başkent Moskova'da düzenlenen terör saldırısının 14 yıl önce, ABD merkezli dev oyun stüdyosu Activision çatısı altında geliştirici şirket olan İnfinite Ward imzalı Call of Duty Modern Warfare 2 adlı oyununun senaryosunun bir bölümünde yer alması dikkat çekti.

Oyunun "No Russian” bölümünde oyundaki 4 kötü karakter benzer kalabalıktaki bir Zakhaev Uluslararası Havalimanı adındaki kurgusal bir havalimanına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek masumları öldürüyor. Call of Duty oyunu daha önce de YPG/PKK terör örgütünün yer aldığı bir senaryo ile yine gündeme gelmişti.

CALL OF DUTY, BİR OLAYI DAHA TAHMİN ETMİŞTİ

Rusya'da paralı ordu Wagner'in 23 Haziran 2023 tarihinde Putin yönetimine karşı isyan başlatmasının ardından da Call of Duty 4'te yer alan ve senaryonun ilk bölümü olan "F.N.G (F*****g New Guy)" görevinde geçen konuşmalar sosyal medyada gündem olmuştu.

Rusya'yı iç savaşın eşiğine getiren Wagner isyanı gözleri Rusya'ya çevirmiş 24 saat süren kriz sonrası Prigojin'in geri adım atarak askerlerini geri çekmesiyle son bulmuştu.

Call of Duty oyununda görev öncesi ana karakterlerden Captain Price ve Gaz arasında geçen konuşmada Price, "Rusya'da bir iç savaş oluyor, aşırı milliyetçi isyancılara karşı hükümet yanlıları ve tehlikede olan 15.000 nükleer silah var." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler ve Prigojin'in isyanı sebebiyle Call of Duty serisi yine gündem olmuştu.