Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var

25 Mart 2024 14:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:03

Dünyanın en yalnız evi için teklif yağdı! Üstelik ulaşımı da çok zor

Dünyanın en yalnız evi için teklif yağdı! Üstelik ulaşımı da çok zor

Royston'da asırlardır var olan, sadece insan yapımı olduğu anlaşılan mağaraların gizemini ne kaşifler ne de tarihçiler çözebildi. Bölgede yaşayanlar da mağaraların kim tarafından yapıldığı ve ne için kullanıldığına dair bir fikre sahip değil.

MAĞARALAR TESADÜFEN BULUNDU

İşçiler, 1742 yılında mağaraları tesadüfen buldurlar ve çoğunlukla Hristiyanlıkla bağlantılı olan oymalar karşısında dehşete düştüler. Oymalarda bir dizi aziz, İsa ve öğrencileri, Aslan Yürekli Richard ve Mezmur Kralı Davut vardı. Fakat bazı figürler, ya da semboller bugün halen tanımlanamıyor.

Mağaralarla ilgili ortak teori ise Orta Çağ'a ait oldukları yönünde. The Sun'ın haberine göre mağaralar, zamanla tarihçilerin yanı sıra turistlerin de ilgilisini çekmeye başladı. Günümüzde halen kapıları ve pencereleri bulunan ve ayakta olmasına şaşırılan mağaralara dair birçok teori var.

BİRÇOK TEORİ VAR

Yerel halk, sekizinci yüzyıl mağaralarının bir zamanlar İngiltere'nin "Münzevi Kralı"na ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Orta Çağ Britanyası'nda hükümdarın, bir savaşta tahtını kaybettikten sonra sürgüne gönderildiği ve bu mağaralara sığınmak zorunda kaldığı inancı da var.

KARANLIK ÇAĞLARA KADAR UZANIYOR OLABİLİR

Kraliyet Ziraat Üniversitesi'nin yeni kurulan Kültürel Miras Enstitüsü'nden arkeologlar, mağaraların Karanlık Çağlara kadar uzanıp uzanmadığı konusunda araştırma yapıyorlar.