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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 14:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:03

Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var

İngiltere'nin Cambridgeshire'da bulunan Royston kasabasında ortaya çıkan insan yapımı mağaralar herkesi şaşırttı. Hangi sebeple yapıldığı, ne için kullanıldığı bilinmeyen mağaralarda kimsenin açıklayamadığı birçok detay var. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Royston'da asırlardır var olan, sadece insan yapımı olduğu anlaşılan mağaraların gizemini ne kaşifler ne de tarihçiler çözebildi. Bölgede yaşayanlar da mağaraların kim tarafından yapıldığı ve ne için kullanıldığına dair bir fikre sahip değil. 

Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var - 1. Resim

MAĞARALAR TESADÜFEN BULUNDU

İşçiler, 1742 yılında mağaraları tesadüfen buldurlar ve çoğunlukla Hristiyanlıkla bağlantılı olan oymalar karşısında dehşete düştüler. Oymalarda bir dizi aziz, İsa ve öğrencileri, Aslan Yürekli Richard ve Mezmur Kralı Davut vardı. Fakat bazı figürler, ya da semboller bugün halen tanımlanamıyor. 

Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var - 2. Resim

Mağaralarla ilgili ortak teori ise Orta Çağ'a ait oldukları yönünde. The Sun'ın haberine göre mağaralar, zamanla tarihçilerin yanı sıra turistlerin de ilgilisini çekmeye başladı. Günümüzde halen kapıları ve pencereleri bulunan ve ayakta olmasına şaşırılan mağaralara dair birçok teori var.

Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var - 3. Resim

BİRÇOK TEORİ VAR

Yerel halk, sekizinci yüzyıl mağaralarının bir zamanlar İngiltere'nin "Münzevi Kralı"na ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Orta Çağ Britanyası'nda hükümdarın, bir savaşta tahtını kaybettikten sonra sürgüne gönderildiği ve bu mağaralara sığınmak zorunda kaldığı inancı da var. 

Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var - 4. Resim

KARANLIK ÇAĞLARA KADAR UZANIYOR OLABİLİR

Kraliyet Ziraat Üniversitesi'nin yeni kurulan Kültürel Miras Enstitüsü'nden arkeologlar, mağaraların Karanlık Çağlara kadar uzanıp uzanmadığı konusunda araştırma yapıyorlar. 

Tesadüfen bulundu gizemi halen çözülemedi! Hiç kimsenin açıklayamadığı detaylar var - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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