Tetris tarihinde bir ilk! 38 dakika yetti: 13 yaşındaki çocuk oyunu bitirmeyi başardı

04 Ocak 2024 00:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 00:32

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti. New York Times'ın haberine göre; Gibson, 38 dakika içinde 157. seviyeye ulaşarak oyunu tamamlayan ilk kişi oldu.

"PARMAKLARIMI HİSSEDEMİYORUM"

Gibson, oyununun kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle 157. seviyeye gelmesinin ardından oyunun donduğunu belirtti. Videoda, oyunun hata vermesi üzerine Gibson, "Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım" ifadelerini kullandı.

"USTALAŞMAK GERÇEKTEN ZOR"

2021 yılından beri "Blue Scuti" takma adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda oyunun "son derece heyecanlı" olduğunu dile getirdi. Tetris'in "basitliği" nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Gibson, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor" şeklinde konuştu.

EN ÜST SEVİYE 29 ZANNEDİLİYORDU

Tetris, Sovyet mühendis Alexey Pajitnov tarafından 1984 yılında geliştirildi. Oyunun en üst seviyesinin, blokların çok hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu, ancak Gibson bu sınıra meydan okuyarak 157. seviyeye ulaştı.

Öte yandan bundan önce sadece yapay zeka oyunu sonuna kadar tamamlamayı başarmıştı. Tamamlanmasından kasıt ise oyunun artık donduğu ve kapandığı durum.

GİBSON'IN TARİHE GEÇTİĞİ O ANLAR