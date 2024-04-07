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Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:06

Tiflis'te atış poligonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir silah marketinin kapalı atış poligonunda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te faaliyet gösteren "Battleground" adlı silah mağazasının atış poligonunda nedeni bilinmeyen bir patlama olduğu kaydedildi.

Tiflis'te atış poligonunda patlama: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Boçorma sokağında yer alan binadaki patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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