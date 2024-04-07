07 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:06
Tiflis'te atış poligonunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir silah marketinin kapalı atış poligonunda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te faaliyet gösteren "Battleground" adlı silah mağazasının atış poligonunda nedeni bilinmeyen bir patlama olduğu kaydedildi.
Boçorma sokağında yer alan binadaki patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı