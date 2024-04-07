Tiflis'te atış poligonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

07 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:06

Somali'de patlama! Kahreden haber geldi: Ölenler arasında Türkler de var

Somali'de patlama! Kahreden haber geldi: Ölenler arasında Türkler de var

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te faaliyet gösteren "Battleground" adlı silah mağazasının atış poligonunda nedeni bilinmeyen bir patlama olduğu kaydedildi.

Boçorma sokağında yer alan binadaki patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.