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03 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:46

Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Venezuela'da dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında hayatını kaybetti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Perez'in 114 yaşında Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Perez, Mayıs 1909'da dünyaya geldi.

Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti - 1. Resim

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti. Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti" ifadeleriyle tanımlamıştı.

Hayatını çiftçilikle sürdüren Perez şeriflik de yapmıştı.

Kaynak: TGRT Haber
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