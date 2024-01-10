Trenli tahliye! Ukrayna’da cephe hattı genişledi, siviller tehlike altında

10 Ocak 2024 00:01 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:02

Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ukrayna'da cephe hattına yakın yaşayan vatandaşların, ülkenin daha güvenli olan batı bölgelerine tahliye çalışmaları devam ediyor.

TREN YOLUYLA TAHLİYE

Kramatorsk şehrini çevreleyen köyler ve özellikle de Bakhmut bölgesi yakınları, Rus hava saldırılarının sürekli tehdidi altında. Ukrayna sivil toplum kuruluşu 'Vostok SOS' çalışanları, Kramatorsk, Toretsk ve Pokrovsk bölgelerinde yaşayan vatandaşların araçlar ve tren yoluyla güvenli bölgelere tahliye edilmesine yardımcı oluyor.

RUSYA: SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin, Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine İHA'lar ile "terör saldırısı" düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin engellendiği ve 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Bakan Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. Rus askeri birliklerinin, Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını ifade eden Şoygu, "Geçen yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı. Tüm cephe hattı boyunca stratejik açıdan inisiyatifi koruyoruz." diye konuştu.