Trump: Başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı

11 Ocak 2024 08:28 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 08:29

ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenmesi beklenen başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya hazırlanan Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı açıklamalar geldi. 2021 yılında yapılan seçimlerde kaybettiği Joe Biden'ın, dış politika performansını değenlendiren Trump, sert eleştirlerde bulundu.

"İKİ CÜMLEYİ BİR ARAYA GETİREMİYOR"

Fox News'in 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Trump, Biden'ın dış politikada zayıf kaldığını savunarak, "Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ancak Putin ile Şi ve tüm diğer zeki liderler karşısında bizi o savunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kendisi bu dönemi başkan olarak geçirseydi olacakları sarılayan Trump, "Ben başkan olsaydım Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, Rusya asla (Ukrayna'ya) giremezdi. İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı" dedi.

Trump, Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığını da dikkati çekerek, bu noktada da Biden yönetiminin "zayıf liderlik" gösterdiğini savundu.

"KAÇAKLARI SINIR DIŞI EDERDİM"

Trump iç politikayla ilgili değerlendirmelerinde ise ülkede ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü. New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tahsis edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunan Trump, başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini söyledi.