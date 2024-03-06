Trump lafı yine evirip çevirdi... İsrail'e ses çıkaramıyor!

06 Mart 2024 10:59 - Güncelleme : 06 Mart 2024 11:09

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 30 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Tüm dünya bölgede ateşkes yapılması için çağrıda bulunurken savaşın ilk gününden bu yana İsrail'e destek veren ABD, olanları sadece izlemekle yetiniyor.

Kasımda yapılacak seçimler öncesi eski ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soruldu. İsrail'in tarafında mısınız? sorusuna Trump yine kaçamak cevaplar verdi ve sözü yine ABD Başkanı Joe Biden'a getirdi.

"SORUNU BİTİRMEK ZORUNDASIZIN"

'İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı' sorusuna Trump, "Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" ifadeleriyle cevap verdi.

"BEN OLAYDIM YAŞANMAZDI"

Kendisinin ABD'nin başında olsaydı Hamas'ın İsrail'e saldırı gerçekleştiremeyeceğini söyleyen Trump, "Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması" dedi.

HARRİS'İN ATEŞKES ÇAĞRISINI DEĞERLENDİRDİ

4 Mart'ta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze için yaptığı ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, "Olanları görmekten nefret ettiğini" belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini tekrarladı.