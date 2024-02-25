Trump seçilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri nasıl olur? Sağ kolu anlattı

25 Şubat 2024 09:17 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 09:31

Amerika Birleşik Devletleri adım adım seçime giderken Cumhuriyetçilerin adayı olması beklenen eski Başkan Donald Trump mercek altında. Son zamanlarda seçilirse NATO'dan ABD'yi çıkaracağını iddia eden Trump, her cümlesiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Trump'ın başkanlığı sırasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev alan John Bolton, gündemden düşmeyen Trump hakkında açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olası ilişkisi üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

TRUMP'IN TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Yunan basınından Kathimerini'ye konuşan Bolton, "Trump'ın seçilmesi Doğu Akdeniz ve özellikle de Türk-Yunan ilişkileri için ne anlama gelir" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu konuda çok endişeliyim çünkü Trump'ın içgüdüsü hemen her durumda mümkün olduğunca dış meselelere müdahil olmaktan kaçınmaktır. NATO içindeki Türk-Yunan anlaşmazlığının tarihi ve bunun İttifak ve Doğu Akdeniz'deki istikrar üzerindeki etkisi Trump'ın çok aşina olduğu bir konu değil. Dolayısıyla şu anda Orta Doğu'da yaşananlar göz önüne alındığında, Trump'ın bunu bastırmanın yollarını arayacağını ve stratejik sonuçlarının ne olacağını, özellikle de aynı anda NATO'dan çekiliyorsa, gerçekten dikkate almayacağını düşünüyorum.''

''ERDOĞAN VE TRUMP BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLER''

"Dolayısıyla, NATO çerçevesi ortadan kalktığında ve Erdoğan'ın sadece Orta Doğu'da değil, belki Yunanistan ve Balkanlar'da da yeni-Osmanlı olarak tanımlanabilecek istekleri olduğunda, ileride sorun çıkacağından ve gerçek bir istikrarsızlık yaşanacağından endişe ediyorum. Bence bu, ABD'nin NATO'dan çekilmesinin Avrupa ve Orta Doğu'daki neredeyse kaçınılmaz sonucu. Sonuç olarak, Erdoğan'ın Trump'a birlikte çalışabileceği biri olarak hitap edeceğini ve Trump'ın da bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Erdoğan'a karşı davranış biçimi bu olmuştur.''