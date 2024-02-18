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18 Şubat 2024 10:58 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 11:00

Trump seçim kampanyasında tüm tuşlara basıyor: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

Amerikada başkanlık seçimlerinin önemli ismi olan Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için ilginç bir adım attı. Trump, 399 dolar (yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketine sahip altın renkli spor ayakkabı tanıttı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Trump seçim kampanyasında tüm tuşlara basıyor: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı
Abd

Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladı. Eski Amerikan başkanı, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü tanıttı.

Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi. Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.

Trump seçim kampanyasında tüm tuşlara basıyor: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı - 1. Resim

İKİ AYRI DAVADAN YÜZ MİLYONLARCA DOLAR CEZA ALDI

Ayakkabının lansmanı, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı. Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.

Yasal faizle birlikte, kaybettiği iki davada Trump'ın ödeyeceği tutarın yarım milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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