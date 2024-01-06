Trump seçimlere girebilecek mi? İtirazı kabul edildi! Dava 8 Şubat'ta

06 Ocak 2024 13:34 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 13:34

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü nedeniyle Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından eyaletteki ön seçimlerden men edilmesine yönelik alınan karara yaptığı itiraz başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Davaya 8 Şubat’ta bakılacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık’ta Trump’ı 2021’de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 Mart’ta yapılacak ön seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti.

Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşımıştı. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etmişti.