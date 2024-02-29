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29 Şubat 2024 09:47 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:48

Trump'a yeni darbe Illinois'den: Pusulasından çıkarıldı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın adı, Illınois eyaletindeki ön seçim pusulasından 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü gerekçe gösterilerek çıkarıldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Trump&#039;a yeni darbe Illinois&#039;den: Pusulasından çıkarıldı
Donald Trump, Amerikan Yüksek Mahkemesi, ABD

Illinois eyalet yargıcı, Trump'ın isminin 19 Mart'ta yapılacak ön seçim pusulasına konulmamasına karar verdi. Ancak eski başkanın avukatlarının itirazı beklendiği için kesin karar yarın verilecek. Karara gerekçe olaraksa Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü gösterildi.

Trump'ın adı daha önce de Colorado'da oy pusulasından çıkarılmıştı. Avukatlarının itirazları sonucu olay Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne intikal etmişti. Yüksek Mahkeme Colorado eyaletiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.

Buradan çıkacak karar, aynı davanın görüldüğü tüm eyaletlere emsal olacak.

TRUMP AİLESİNİN EMLAK DOLANDIRICILIĞI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları suçlamasıyla yargılandıkları dava sonucu toplam 454 milyon dolar para cezasının temyiz sürecinde tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: TGRT Haber
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