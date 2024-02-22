Türkiye çözüm için ön planda! Bakan Fidan'ın Gazze sözleri dış basında böyle yankılandı

22 Şubat 2024 11:33 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 12:34

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 139 gündür devam ederken ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iki devletli çözüm baskısı sürüyor. Türkiye, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da iki devletli çözüm çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda Gazze sözleri dünya basınında da geniş yankı buldu.

''TÜRK BAKAN 'VAHŞETİ KINADI''

Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera, ''Türkiye G20 toplantısında ateşkes ve iki devletli çözüm için bastırıyor'' başlığıyla Hakan Fidan'ın daha aktif rol üstlenmesi çağrısını dünyaya duyurdu.

Haberde ''Kaynak, Fidan'ın Çarşamba günü Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında ABD, Almanya ve Mısırlı mevkidaşlarıyla acil ateşkes sağlanmasına yönelik adımları tartışırken Gazze'deki “vahşiliğin” durdurulması gerektiğini söylediğini söyledi'' ifadesine yer verildi.

İsrail basınından Times of Israel, ''Türk dışişleri bakanı ateşkes çağrısında bulunurken ''vahşeti kınadı'' ifadelerine yer verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise ''Türk diplomatik bir kaynak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Brezilya'daki G20 toplantısında uluslararası topluma Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm yönünde daha aktif rol üstlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.'' ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

''İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı sert bir şekilde eleştiren ve UAD'de soykırım davası açılmasına yönelik tedbirleri destekleyen Türkiye, defalarca ateşkes çağrısında bulundu.''

''GÖZ KAMAŞTIRAN GÖRÜŞME''

Yunan basınından Kathimerini gazetesi ise Bakan Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi ''göz kamaştıran görüşme'' olarak nitelendirdi. Haberde, ''Türk diplomatik kaynakları, görüşmede iki bakanın Gazze'de mümkün olan en kısa sürede tam bir ateşkes sağlanması çabalarını ele aldığını söyledi. İki ülke arasında önümüzdeki dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin programda görüşüldü.'' ifadelerine yer verildi.

Proto Thema ise Türkiye ve ABD ilişkilerine dikkat çekti ve ''Türkiye ile ABD arasında önümüzdeki dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin programı da masaya yatırıldı.'' manşetini attı.

Skai ''Türk diplomatik kaynakları, görüşmede iki bakanın Gazze'de mümkün olan en kısa sürede tam bir ateşkes sağlanması çabalarını ele aldığını söyledi'' dedi.

''TÜRKİYE'DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI''

Singapur merkezli The Straits Times ''Türkiye, G20 toplantısında Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısında bulundu'' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde ''Ankara, BM Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı ve dünyayı temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyor'' denildi.