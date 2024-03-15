Türkiye Körfez ülkelerini fethetti! Savunma sanayi de Türk hücumu

15 Mart 2024 20:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:57

NATO genel sekreteri tarafından bile radara giren Türkiye Savunma Sanayi dünyaya hükmetme yolunda adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde Doha'da düzenlenen DIMDEX 2024 Fuarı'na 39 savunma sanayisi firmasıyla katılan Türkiye, anlaşmaları artırdı.

TÜRKİYE KÖRFÖZ ÜLKELERİNİ FETHETTİ!

Savunma sanayide ihracatta iki katına çıkan Türkiye, Katar'la yeni bir anlaşma yoluna girdi. Kara, deniz ve hava savunma sektörlerinde ileri düzeyde ürünler üreten Türkiye, Avrupa'yı bile sarstı.

Körfez ülkeleri arasında özellikle Katar ile anlaşma yapan Türkiye DEARSAN İş Geliştirme Müdürü Erkan Yeniçeri, Katar Deniz Kuvvetleri ile yaklaşık 6 yıldır sürdürdükleri iş geliştirme sürecini imza töreni ile taçlandırdıklarını söyledi. Öte yandan KAAN için Rusya bile harekete geçti. KAAN alımı için Ukrayna, Rusya, Katar gibi ülkeler yarışırken şimdi de Türkiye Deniz kuvvetlerinde ciddi bir atılım gerçekleştirdi.

TÜRKİYE ÜRÜNLERİ GÖZ DOLDURDU

Katar son yıllarda Kızıldeniz ve Akdeniz üzerine oynanan oyunlar sonrası deniz üstünlüğünü sağlamak için Türkiye ile anlaşmaya vardı.

Savaş gemi filosu adeta Türk yapımlarıyla şenlendi. Yeniçeri Katar ile olan anlaşmanın detaylarını şu sözlerle verdi:

"ASELSAN'ın sensör ve silahları ile Roketsan füze sistemlerini bu gemilerin üzerine yerleştirmiş olacağız. Böylelikle Türk savunma sanayisi Katar'da büyük bir atılımı gerçekleştirecek. Baş topu olarak İtalya'nın Leonardo firmasının 40 milimetre topu, ana silah olarak su üstü tehditlere karşı Roketsan'ın ÇAKIR füzesi, hava hedeflerine karşı Roketsan'ın SUNGUR füzesi, ASELSAN'ın 3 boyutlu arama radarı MAR-D, ASELSAN'ın AHTAPOT elektro-optik dayrektörü kullanılacak. İlaveten 2 tane stabilize 12,7 milimetre makineli tüfek, çaf ve dekoy sistemleri bulunuyor gemide."

Türkiye, Doha'da yapılan festivalde adeta şov yaptı. Deniz kuvvetlerinde yazılım ekiplerine kadar katılan tüm firmalar gövde gösterisi yaptı. Tüm firmalara ait ürünler ülkelerin ilgi odağı haline geldi.

İşte katılan ülkeler;

"Abramak Bilgi Teknolojileri, Altınay Savunma, Anadolu Shipyard, Ares Tersanecilik, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR Makina, Bites Savunma, BMC, CTECH Bilişim Teknolojileri, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat, Ekovar, HAVELSAN, HTR, İşbir, Karel Elektronik, Karmetal Savunma, Kayacı Savunma, Koluman Otomotiv, KZ Mekatronik, Meteksan Savunma, Milsoft Yazılım, MKE, MS Spektral, Nesa Havacılık, Nurol Makina, Repkon Makina ve Kalıp, Robit, Roboteye Yapay Zeka, ROKETSAN, RST Uzaktan Algılama, Savronik, Simsoft, TAIS Savunma, Titra Teknoloji, Turmaks İnşaat, Yıltex Teknik, Yonca Shipyard."