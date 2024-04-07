07 Nisan 2024 00:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:43
Türkiye sınır hattında terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
Suriye'nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
2 ÖLÜ, 1 YARALI
Meydana gelen patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı