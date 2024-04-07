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Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 00:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:43

Türkiye sınır hattında terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye sınır hattında terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Meydana gelen patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Terör saldırısını üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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