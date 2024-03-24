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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 14:58 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:36

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri

Dünyanın en iyi ekmekli yemeklerini seyahat rehberi TasteAtlas sıraladı. Listede Ramazan pidesi dahil 9 lezzet yer aldı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Türkiye&#039;den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri

Lezzet eleştirmenlerinin yorumlarına ve yemekler hakkındaki araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmekli yemeklerini listeledi. Dünya listesinde Türkiye'nin 9 lezzeti yer aldı. 

Listenin birinci sırasında ise Kolombiya'nın 'Pan de bono' yemeği yer aldı. Bu yemek, manyok nişastası, peynir, yumurta ve ülkenin bazı bölgelerinde guava ezmesinden yapılan bir tür Kolombiya ekmeği olarak biliniyor.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 1. Resim

Dünya listesinde ikinci sırada ise Litvanya'nın kızarmış ekmeği (Kepta duona) yer aldı. Çavdar ekmeğinden yapılıyor. Ekmek, yağda tavada kızartılmadan önce genellikle ince şeritler halinde dilimlenir ve genellikle sarımsakla ovulur, modern çeşitler ise genellikle üzerine peynir veya mayonez eklenir.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 2. Resim

Üçüncü sırada ise Meksika'nın taco'su yer aldı. 

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 3. Resim

Popüler Vietnam sandviçi olarak bilinen 'Banh mi' listenin dördüncü sırasındaydı.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 4. Resim

Meksika'nın bir lezzeti daha listenin ilk beşinde yer aldı. Kavrulmuş etli taco (Carne asada tacos), ülkenin ulusal yemeği, mısır tortillasına ince et dilimleri, guacamole, soğan, kırmızı biber ve limon koyularak yapılıyor.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 5. Resim

LİSTEDEKİ TÜRK LEZZETLERİ

Listenin onuncu sırasında ünü dünyanın dört bir yanına ulaşmış tombik döner vardı. 

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 6. Resim

29. sırada ıslama köfte bulunuyordu.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 7. Resim

Listenin 41. sırasında ise Mersin'in ünlüsü tantuni var.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 8. Resim

Gözleme 68. sırada yer aldı.

Türkiye'den 9 yemek dünya listesinde! İşte dünyanın en iyi ekmekli yemekleri - 9. Resim

73. sırada yufka bulunurken 78'de pita ekmeği, 79. sırada Ramazan ayının vazgeçilmesi 'Ramazan pidesi', 84. sırada etli ekmek, 99. sırada da beyti kebap bulunuyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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