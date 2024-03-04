Türkiye'nin Afrika'da varlık kazanması Yunanistan'ın huzurunu kaçırdı

04 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 04 Mart 2024 14:59

Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik hamleleri Yunanistan'ın dikkatini çekti. Yunan basınından Ethnos gazetesi, "Türkiye’nin dört jeopolitik hamlesi" başlıklı haber analiz yayımladı ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü her geçen gün artırdığını yazdı.

KKTC'DE İHA-SİHA ÜSSÜ

Ankara'nın stratejik hamlelerine dikkat çeken haberde, "Dört kritik stratejiyle bölgede Türk damgası belirginleşiyor" ifadelerine yer verildi. İlk hamlede ise Türkiye'nin savunma sanayiine dikkat çekilerek Türkiye’nin KKTC Geçitkale'de kuracağı İHA-SİHA üssünden bahsedildi. Üs sayesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi, Libya, Mısır hattını havadan kontrol edebileceği vurgulandı. Bu durum, "çok yönlü bir değişimin habercisi" olarak yorumlandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN

İkinci jeopolitik hamlede ise milli muharip uçak KAAN'a yer verildi. KAAN'ın kalkış ve inişi için yeni bir milli uçak gemisi hazırlığı olduğuna dikkat çekildi. İleriye dönük jeopolitik hamle adımlarından bahsedildi.

''TÜRKİYE AFRİKA'DA VARLIK KAZANIYOR''

Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerine de değinen Yunan gazetesinde Somali ve Cibuti ile imzalanan iş birliği anlaşmaları ise üçüncü ve dördüncü jeopolitik hamleler olarak değerlendirildi. "Fransa’nın son dönemdeki bölgesel başarısızlığının oluşturduğu boşluğu Türkiye’nin doldurduğuna" dikkat çekildi.

"Haritaya baktığımızda, Türk donanmasının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi'nde sağlam bir varlık kazanmaya başladığı net olarak görülüyor" yorumu yapıldı.