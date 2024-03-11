Türkiye'nin İHA'ları dünyada nam saldı Yunanistan İHA savar kubbe inşa ediyor

11 Mart 2024 16:31 - Güncelleme : 11 Mart 2024 16:53

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı Ukrayna-Rusya ve Ermenistan-Azerbaycan savaşıyla dünyada kendini kanıtladı. Bayraktar'ın İHA ve SİHA'ları için onlarca ülke sıraya girerken Türkiye'nin her adımı Yunanistan'ı inletti.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'a da bir röportajında Türkiye'nin 21. yüzyılın yeni savaşlarında drone ve anti-drone sistemlerin konusunda çok ilerlediği örneği verildi ve Yunanistan'ın ne durumda olduğu soruldu.

YUNANİSTAN'DAN HEM İHA SAVAR HEM ERMENİSTAN HAMLESİ

Bakan Dendias da Türkiye'nin savunma sanayide ilerlemesi doğrultusunda İHA savar kubbe inşa edeceklerini duyurdu. Ayrıca Yunan bakan Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşında Türk İHA'larını kullandığını belirterek kendilerinin de Ermenistan ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Dendias, Naftemporiki gazetesi muhabirinin "Ukrayna 21. yüzyıldaki savaşlarda İHA ve İHA savar sistemlerin önemli rol oynayacağını gösterdi. Komşu Türkiye bu alanda önemli gelişme kaydetti. Yunanistan ne durumda?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu alandaki teknolojik gelişmelerin küresel düzeyde savaşları değiştirdiği açık. Ermenistan'a son ziyaretimde İHA'ların modern savaş alanında nasıl kullanıldığı konusunda kapsamlı bilgi edindim. Biliyorsunuz ki bu ülkenin ordusu, Bayraktarlar dahil İHA'ları yaygın olarak kullanan bir ordunun saldırısına uğradı. Savunma iş birliği için Ermenistan'la birlikte çalışacağız. Yunanistan bu alanda kapasitesini güçlendirmek için çalışıyor. Yunan topraklarını kapsayan İHA savar bir kubbe inşa edeceğiz."