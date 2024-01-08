Türkiye'nin radarındaki Eurofighter Typhoon için düğmeye bastılar: Almanya Suudi Arabistan'a kapıları açtı

08 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:14

Türkiye’nin envantere katmak istediği ancak Almanya’nın karşı çıktığı Eurofighter savaş uçağında Orta Doğu’daki kriz sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Almanya, Suudi Arabistan’a yönelik 6 yıldır uyguladığı Eurofighter savaş uçağı ambargosunu kaldırdığını açıkladı.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası yaptığı açıklamalara yer verildi.

Baerbock, Alman hükümeti tarafından Suudi Arabistan’a Eurofighter savaş uçağı satılmasına karşı uygulanan ambargonun artık kaldırıldığını ve bu satışa karşı çıkılmayacağını ifade etti. Berlin yönetimi, 2018 yılında Yemen savaşını gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a 48 adet Eurofighter satışını engellemişti.

SUUDİ ARABİSTAN HUSİLERİ İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI DURDURDU

Kudüs’teki İsrailli yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında Annalena Baerbock, Suudi Arabistan’ın Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'e atılan roketleri durdurarak “İsrail'in güvenliğine” ve “bölgedeki yangının yayılmasını engellemeye” katkıda bulunduğunu belirtti ve bu sebeple “İngiltere'nin Suudi Arabistan’a daha fazla Eurofighter verme fikrine Alman hükümetinin karşı durmayacağını” ifade etti.

RAFALE GÜNDEMDEYDİ

Almanya'nın Suudi Arabistan'a Eurofighter satışını engellemesi sonucunda, Suudi Arabistan'ın rotasını Fransa'ya çevirip Rafale savaş uçakları için görüşmelere başladığı bildirilmişti.

Almanya'nın ambargoyu kaldırma sebepleri arasında İngiltere, İtalya ve İspanya'nın bu karardan olumsuz etkilenmesi ve Almanya'ya baskı yapmış olması ihtimali de öne sürülüyor. Hatta geçmişte İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından Almanya'nın Eurofighter Typhoon programından çıkarılma ihtimaline dair iddialar da gündeme gelmişti.

GÖZLER TÜRKİYE'DE

Almanya'nın kararı sonrasında dikkatler tekrar Türkiye'ye yöneldi. İngiltere, İspanya ve İtalya'nın Türkiye ile anlaşmaya hazır olduğu bilinirken, Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satışına yönelik karşıtlığı sürüyor.