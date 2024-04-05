Tuvalet faresi tarafından ısırıldı, başına gelmeyen kalmadı

05 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:12

76 yaşındaki adam tuvaletinde bir fare ile karşılaştı. Fareyi çıkarmaya çalışırken tüylü hayvan adamın iki parmağını da ısırdı. Acil servise giden yaşlı adama temel pansuman ve tetanos aşısı yapıldı ardından eve gönderildi.

Ancak 18 gün sonra, yaşlı adam acil servise geri döndü. Canadian Medical Association Journal'da yayınlanan bir rapora göre, üç gündür devam eden ateş, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi sayısız semptomdan muzdaripti.

Tıbbi testlere göre kalp atış hızı yüksek, kan basıncı düşük ve böbrekleri hasar görmüştü. Çoklu organ fonksiyon bozukluğu ve sepsis belirtileri vardı ve yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Isırık yarası büyük ölçüde iyileşmiş olsa da, doktorlar kötüleşen durumuyla bir ilgisi olabileceğinden şüphelendiler.

NADİR ÖLÜMCÜL OLAN ENFEKSİYON TESPİT EDİLDİ

Kan ve idrar testleri yapıldı ve adamın leptospiroz, yani sıçan gibi hayvanlar tarafından insanlara sıklıkla bulaştırılan ve nadir, ciddi vakalarda ölümcül olabilen bakteriyel bir enfeksiyon geçirdiğini tespit ettiler.

Rapora göre, bakteri hayvanların idrarında bulunuyor ve doktorlar farenin Kanadalının parmaklarını ısırmadan önce ağız dolusu idrar içmiş olabileceğine ve böylece bakterinin vücuduna girmesi için ısırıkların yeterli olabileceğine inanıyor.

Kanadalı yaşlı adam antibiyotik ve steroid içeren bir tedavinin ardından üç gün sonra yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi.

HER YIL 1 MİLYON VAKADA 60 BİN ÖLÜM GERÇEKLEŞİYOR

Dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla leptospiroz vakası bildirilmekte ve bunların yaklaşık 60.000'i ölümle sonuçlanmaktadır. Çalışmaya göre, bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan ölüm oranlarının %5 ila 15 arasında olduğu bildirilmiştir.