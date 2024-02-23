Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi yayınlandı! Türkiye KAAN ile basamak atladı

23 Şubat 2024 11:46 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 11:50

Avrupa, Ortadoğu ve Kızıldeniz’de artan gerilimler sonrası birçok ülke savunma sanayi alanındaki projelerine hız verdi. Özellikle havacılıkta 5. Nesil, 6. Nesil teknolojiler öne çıkıyor.

Türkiye yaptığı SİHA/İHA’lar ve son olarak 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın uçuşuyla dünya pazarında zirveye yükseliyor. KAAN'ın ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı ve 13 dakika havada kaldığı aktarıldı. F-35, SU-57 ve F-22 gibi uçaklara rakip olacak KAAN Türkiye’yi dünyanın en güçlü orduları listesinde ileriye taşıyor.

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini açıkladı. Listede birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması yükseldi.

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ilk 20 sıralaması:

1- ABD

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Japonya

7- Pakistan

8- Mısır

9- Türkiye

10- Fransa

11- Kuzey Kore

12- Suudi Arabistan

13- İtalya

14- Tayvan

15- Birleşik Krallık

16- Yunanistan

17- Brezilya

18- Almanya

19- İsrail

20- Cezayir

Türkiye 5. nesil uçak üreten ender ülkeler arasında yerini sağlamlaştırdı. Kaan'ın özel boyası ve tasarımı, radar izini düşürerek dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ HARİKASI BİR UÇAK

Kaan, yüksek teknolojilere sahip bir uçak olarak öne çıkıyor. Yerli üretim AESA radarı sayesinde yüzlerce kilometre ötedeki hedefleri takip edebiliyor, süper seyir özelliği ve süper itki sistemiyle üstün performans sergiliyor. Ayrıca, kaska monteli nişangah ve elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji özelliklerle donatılmış durumda.

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından yürütülen yerli motor geliştirme çalışmalarıyla Kaan'ın tamamen yerli motorlarla çalışması hedefleniyor. Bu sayede, uçağın yerli ve milli bir yapıya sahip olması sağlanacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yerli savaş uçağı KAAN'ın 6. Nesil olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.