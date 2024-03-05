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05 Mart 2024 10:32 - Güncelleme : 05 Mart 2024 10:35

Uçak otoyola düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, otoyol kenarına düşüp alev aldı. Uçaktaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uçak otoyola düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Abd, Uçak Kazası

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrinde tek motorlu küçük uçak, I-40 otoyolunun kenarına düştü. Uçak alev topuna dönerken, bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Metro Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron, uçağın pazartesi günü saat 19.40 civarında motor ve elektrik arızası bildirmesinin ardından John C. Tune Havalimanı'na acil iniş izni aldı.

PİSTE ULAŞAMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Pilotun iniş iznini alması sonrası hava trafik kontrolörüne piste ulaşamayacaklarını söylediğini belirtti. Uçağın kalkış noktası henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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